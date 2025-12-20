Giornale di Brescia
Brasile, il giudice Moraes autorizza operazione chirurgica per Bolsonaro

BRASILIA, 19 DIC - Il giudice della Corte suprema del Brasile Alexandre de Moraes ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi l'ex presidente Jair Bolsonaro. Lo riportano i principali media brasiliani, precisando che la decisione si basa su un referto medico redatto dalla Polizia Federale, che ha diagnosticato un'ernia inguinale bilaterale per la quale è indicato un intervento chirurgico e l'operazione dovrebbe essere eseguita "il prima possibile". Moraes ha invece negato la richiesta di arresti domiciliari, rilevando "la totale assenza dei requisiti legali" e richiamando precedenti violazioni delle misure cautelari da parte dell'ex capo di Stato. Nel provvedimento, il giudice fa riferimento a "atti concreti finalizzati alla fuga", ritenuti incompatibili con qualsiasi attenuazione del regime detentivo. Bolsonaro è detenuto dal 22 novembre presso la sovrintendenza della Polizia federale a Brasilia, dove sta scontando una pena di 27 anni e 3 mesi per tentato colpo di stato.

