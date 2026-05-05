Brasile, Flávio Bolsonaro vola negli Usa prima del vertice Lula-Trump

SAN PAOLO, 05 MAG - Il senatore Flávio Bolsonaro, tra i principali nomi della destra brasiliana in vista delle presidenziali di ottobre, è arrivato negli Stati Uniti pochi giorni prima dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Il figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro è sbarcato a Miami per una serie di incontri politici e privati con al centro anche la futura strategia elettorale del suo Partito liberale. Secondo media brasiliani, Flávio ha partecipato a una cena con imprenditori, banchieri e rappresentanti del settore finanziario per presentare una piattaforma economica orientata al mercato, basata su riduzione delle imposte e deregolamentazione. Il senatore è accompagnato da Rogério Marinho, leader dell'opposizione al Senato e coordinatore della sua pre-campagna. Tra gli appuntamenti previsti anche un incontro con il fratello Eduardo Bolsonaro, che vive da oltre un anno negli Usa in una sorta di "autoesilio" politico. Il ritorno di Flávio in Brasile è previsto mercoledì, lo stesso giorno della partenza di Lula per Washington, dove giovedì il presidente vedrà Trump alla Casa Bianca.