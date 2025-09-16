Brasile, ex capo della polizia di San Paolo ucciso in agguato

PRAIA GRANDE, 15 SET - Ruy Ferraz Fontes, ex capo della Polizia civile di San Paolo e noto come il "nemico numero 1" del Primo commando della Capitale (Pcc), la maggiore organizzazione criminale del Brasile, è stato ucciso a Praia Grande, lungo la costa dello stato di San Paolo. Lo rendono noto i principali media brasiliani. Secondo immagini di telecamere di sicurezza, il veicolo di Fontes è stato inseguito: il conducente ha urtato un autobus nel tentativo di fuggire e si è ribaltato. Tre uomini, scesi da un altro veicolo, hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco, inclusi fucili, uccidendolo sul posto. Il servizio di emergenza Samu ha constatato la morte immediata di Fontes, mentre unità della Rota, corpo d'élite della Polizia militare, sono state inviate per le indagini. Ferraz, con 40 anni di carriera nella Polizia civile, fu il primo a indagare sul Pcc nei primi anni 2000, dirigendo il commissariato dedicato agli assalti alle banche del Deic, la Divisione specializzata per le indagini penali. Nel 2019 era stato giurato di morte dal capo dell'organizzazione criminale, Marcos Willians Herbas Camacho alias 'Marcola', dopo avere deciso il trasferimento del criminale nel sistema penitenziario federale.