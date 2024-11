Brasile, esenzione Irpef per chi guadagna meno di 800 euro

SAN PAOLO, 27 NOV - In un video trasmesso a reti unificate, il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha annunciato una serie di misure economiche per controllare la spesa pubblica. Tra le misure annunciate l'esenzione dall'imposta sul reddito Irpef per i contribuenti che guadagnano fino a 800 euro (5.000 reais) al mese. Per compensare l'impatto fiscale di questo provvedimento, il governo aumenterà la tassazione di chi guadagnano più di 8.000 euro (50.000 reais) al mese. Il pacchetto di misure include maggiori controlli sulle frodi che coinvolgono l'amministrazione pubblica, la limitazione della crescita del salario minimo nel limite di spesa imposto dal tetto fiscale, modifiche nelle regole del pagamento dei salari e delle pensioni per i militari. Haddad ha assicurato che il pacchetto di aggiustamento fiscale farà risparmiare 11,16 miliardi di euro al Brasile (70 miliardi di reais) entro la fine del mandato del presidente Lula, nel 2026. I dettagli delle misure annunciate saranno forniti domani dal team economico del governo brasiliano.