Brasile, compra un'auto con 13 boccioni pieni di monetine

FLORIANOPOLIS, 20 AGO - In Brasile, nella cittadina di São José, alla periferia di Florianópolis, capitale dello stato di Santa Catarina, un uomo si è presentato in una concessionaria per acquistare un'automobile, una Honda City 2015, con tredici boccioni di plastica pieni di monetine di 5 centesimi e 1 real per pagarla. Secondo John Raupp, il rivenditore, nonostante l'insolita forma di pagamento l'acquisto è andato a buon fine. "Siamo rimasti scioccati: in 14 anni non abbiamo mai visto una cosa del genere. Ma alla fine tutte le monetine sono state contate dai nostri dipendenti", ha dichiarato, per un totale di 17 mila reais, l'equivalente di circa 2.800 euro. Il resto è stato pagato con un pix, una forma di pagamento rapida prevista dal sistema bancario brasiliano, per un valore totale di 65 mila reais, circa 11 mila euro. L'acquirente, che ha rivelato le sue generalità solo al venditore, ha ammesso di essere solito risparmiare in questo modo. "È già la seconda volta, adesso ricomincerò a mettere da parte le monete per altri acquisti ma stavolta solo da un real", ha detto.