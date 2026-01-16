Brasile: cella più ampia per Bolsonaro, misura 54 mq

BRASILIA, 15 GEN - Una cella di 54 metri quadrati, dotata di soggiorno, cucina, lavanderia e di un'area esterna di oltre dieci metri quadrati: è questa la nuova sistemazione dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel carcere di Papudinha, nel Distretto federale. L'unità si trova nella Sala di Stato maggiore del Centro di custodia della Polizia militare e, sebbene possa ospitare fino a quattro persone, sarà destinata esclusivamente all'ex capo dello Stato. Il trasferimento dalla sede della Polizia federale di Brasilia è stato disposto dal giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes, incaricato dell'esecuzione della pena. Nella decisione si sottolinea che la nuova struttura offre spazi e condizioni più adeguati per rispondere alle richieste avanzate dalla difesa, tra cui un ampliamento dei tempi di visita, la possibilità di svolgere attività fisica e di sottoporsi a fisioterapia, pur senza ravvisare irregolarità nella precedente custodia. Bolsonaro, 70 anni, sta scontando una condanna definitiva a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato.