Brasile-Bolivia, accordi su energia, turismo e sicurezza tra Lula e Paz

BRASILIA, 16 MAR - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ricevuto oggi il presidente boliviano Rodrigo Paz in visita ufficiale al Palácio do Planalto, dove i due leader hanno firmato diversi accordi su energia, turismo, infrastrutture e lotta al crimine organizzato. "Le politiche ideologiche non danno da mangiare alle persone: ciò che produce benessere è la crescita", ha dichiarato Paz, mentre Lula ha sottolineato che l'integrazione regionale "non è un progetto ideologico ma una necessità storica", ricordando che nessun Paese può prosperare isolato in un mondo sempre più competitivo. Il leader brasiliano ha inoltre salutato l'adesione della Bolivia al Mercosur come "un passo storico" destinato a rafforzare il blocco. Tra gli accordi più rilevanti figura la costruzione di una linea di trasmissione elettrica da 500 kilovolt tra Santa Cruz, in Bolivia, e lo Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, con una capacità stimata di circa 420 megawatt per lo scambio di energia tra i due Paesi. Firmata anche un'intesa per aumentare i flussi turistici tra le due nazioni e per migliorare l'integrazione stradale, con progetti che potrebbero offrire al Brasile un accesso logistico verso il Pacifico. I due governi hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione contro il crimine organizzato, con scambio di informazioni su traffico di droga, tratta di esseri umani, riciclaggio e altri reati transnazionali.