Brasile: al via la campagna elettorale per le amministrative

BRASILIA, 16 AGO - È cominciata ufficialmente questo venerdì la campagna elettorale delle elezioni comunali che vedranno recarsi ale urne, il prossimo 6 ottobre, gli elettori di 5.568 comuni brasiliani. 155 milioni di brasiliani aventi diritto dovranno eleggere sindaci e consiglieri comunali. Nel caso che nessun candidato ottenga oltre il 50% dei suffragi, nei comuni con più di 200 mila elettori, il secondo turno è previsto per il 27 ottobre. Quest'anno ha registrato anche il boom delle donne, con quasi 150 mila richieste di candidature femminili al Tribunale elettorale, ovvero il 33,9% del totale. Da oggi, dunque, i candidati possono riempire le buche delle lettere di volantini, oltre ad usare auto e camion ricoperti di adesivi con megafoni da usare nei cortei e nei comizi. Su Internet è vietato l'uso di qualsiasi contenuto manipolato con l'intelligenza artificiale, come i deepfake, utilizzato per fare disinformazione e compromettere l'integrità del processo elettorale. In televisione, il periodo della propaganda elettorale inizia invece il 30 agosto per chiudersi il 3 ottobre.