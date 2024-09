Branco di delfini avvistato al largo di Termoli

TERMOLI, 04 SET - "Mai avvistati così tanti delfini nel mare di Termoli". Così un diportista della città molisana al rientro in porto dopo un'uscita in mare. Il branco è stato avvistato ieri nelle prime ore della mattinata a circa 5 miglia dal porto di Termoli. "Uno spettacolo meraviglioso - ha dichiarato il termolese all'ANSA - E' stata una sorpresa. Ne ho avvistati altre volte durante le uscite in barca al mattino presto, ma così numerosi non era mai capitato. E' stato emozionante, bellissimo". I delfini si sono lanciati in evoluzioni avvicinando anche l'imbarcazione e rincorrendosi tra loro vicino allo scafo. Gli avvistamenti di delfini avvengono abbastanza spesso davanti alla costa del Molise, ma perlopiù si tratta di pochi esemplari, mai di branchi così numerosi.