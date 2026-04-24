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Braga in Aula con il fazzoletto dell'Anpi, 25 aprile divisivo per chi ha nostalgie

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ROMA, 24 APR - "Dobbiamo difendere la nostra Costituzione e la nostra democrazia anche da una parte della destra che oggi governa ma ancora non riesce a fare i conti con la storia e dirsi chiaramente antifascista perchè il 25 aprile è divisivo solo per chi ha nostalgie che noi non accetteremo mai. Ma oggi ancora una volta sentiamo il bisogno di dire grazie a chi 81 anni fa decise di scegliere, migliaia di donne e uomini che non ebbero paura di scegliere da che parte stare. Ricordare la resistenza significa capire che la democrazia si conquista ogni giorno, Viva la resistenza, l'Italia libera, la Repubblica ed il 25 aprile". Lo afferma la capogruppo del Pd Chiara Braga intervenendo nell'aula della Camera con il fazzoletto dell'Anpi al collo prima del voto finale sul dl sicurezza.

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