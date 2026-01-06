Giornale di Brescia
Bozza Volenterosi, 'Commissione Speciale sul monitoraggio tregua'

ROMA, 06 GEN - La Coalizione dei Volenterosi stabilisce che ci sarà "un sistema di monitoraggio continuo sul cessate il fuoco guidato dagli Usa e che includerà il contributo dei membri della Coalizione". Lo si legge in una delle ultime bozze del comunicato congiunto vista dall'ANSA. Inoltre si prevede l'istituzione di "una Commissione Speciale, di cui farà parte anche la Coalizione, che dovrà gestire le eventuali violazioni della tregua, attribuire le responsabilità e determinare i provvedimenti".

