Bottino da 400mila euro dall'assalto al portavalori sull'A14

(A,NSA) - PESCARA, 05 GEN - Il bottino dell'assalto al portavalori lungo la A14 presso Ortona, ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino.

