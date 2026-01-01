Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Botti, Lav salva sei cani a Firenze, Prato e Lucca e cerca 50 dispersi

AA

FIRENZE, 01 GEN - Sei cani soccorsi e oltre 50 chiamate e segnalazioni per il Gruppo di emergenza della Lav nelle città di Firenze, Prato e Lucca. Le ricerche dei cani dispersi continueranno fino ai primi giorni di gennaio. Per far fronte a questa emergenza, l'Unità di Emergenza LAV è stata attiva dalla serata del 31 dicembre fino alla mattina di oggi offrendo supporto sul territorio e intervenendo per il soccorso di animali dispersi. A disposizione due ambulanze veterinarie e altri mezzi privati. Un cane anziano e cieco si era perso e vagava nel centro di Prato; tre cani sono stati trovati in mezzo alla strada al buio e spaventati dai rumori dei botti a Firenze e anche a Calenzano. In tutto l'Unità d'Emergenza ha ricevuto oltre 50 telefonate tra le 20 e le 4 di notte. Attualmente proseguono le ricerche degli animali ancora dispersi. "Lo diciamo dallo scorso anno quando abbiamo fatto partire la nostra campagna di sensibilizzazione 'Basta Botti' - ha dichiarato Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità d'Emergenza Lav - e lo sosteniamo da sempre: è necessario porre fine a questo 'spettacolo' che mette a rischio animali e umani. Ora spetta alla politica agire". A fronte delle 103mila firme raccolte già lo scorso anno, la Lav chiede al Governo e al Parlamento di agire quanto prima con una legge nazionale di divieto dei botti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario