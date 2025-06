Botte e peculato, indagati 15 agenti polizia locale Genova

Agenti della Polizia Locale nel centro di Genova. "La polizia locale di Genova non può più parlare con i giornalisti i quali, per avere qualsiasi tipo di informazione sull'attività svolta dagli agenti, devono passare dall'assessore comunale alla Sicurezza Antonino Gambino". Lo denunciano l'Associazione ligure dei giornalisti, il Gruppo cronisti liguri e l'Ordine dei giornalisti della Liguria in una nota congiunta definendolo quello della Giunta comunale "un comportamento inaccettabile". Genova, 11 dicembre 2023. ANSA/LUCA ZENNARO