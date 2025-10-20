Giornale di Brescia
Botte e minacce alla fidanzata, arrestato 25enne a Como

L'ospedale Sant Anna di Como. In città sono morti due medici che anche se in pensione erano attivi nella lotta all'emergenza del Coronavirus. Como 19 Marzo 2020. ANSA / MATTEO BAZZI
COMO, 20 OTT - Un ragazzo di 25 anni di nazionalità ecuadoregna è stato arrestato a Como nella notte tra sabato e domenica con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, 21 anni, anche lei residente in città, di origini sudamericane. La polizia l'ha trovata a terra dolorante accanto all'auto di lui in un parcheggio alle porte della città attorno alle 2.30 della notte. All'arrivo della volante, il 25enne ha tentato di allontanarsi in auto ma è stato bloccato. La ragazza ha denunciato di essere stata pesantemente minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto, ed è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Alcuni testimoni hanno riferito che l'auto con la coppia si era fermata pochi minuti prima, e che lui l'aveva effettivamente malmenata e buttata a terra. Anche lei, in ospedale, confermava non solo la cronaca dell'ultima sera ma anche una lunga serie di violenze pregresse e risalenti all'ultimo anno. Tra l'altro, in questura, è emerso che il 25enne era stato già denunciato per episodi analoghi, e sempre nei confronti della stessa ragazza. Alla fine è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e denunciato per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

COMO

