Bossetti, 'vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio'

MILANO, 22 GEN - "Vorrei un incontro con i genitori della povera Yara. Guardandomi negli occhi, capirebbero che non sono l'assassino". Lo ha detto Massimo Bossetti a Porta a porta, incalzato dalle domande di Bruno Vespa. Il muratore di Mapello è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa a Brembate di Sopra e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011 a Chignolo d'Isola, nel Bergamasco. Bossetti, durante l'intervista, ha chiesto insistentemente la ripetizione del test del Dna. "Questo dato scientifico lo metto in discussione perché non mi è stata data la possibilità di poterlo ripetere. Mi dicono che l'esame è irripetibile". Dopo aver confusamente spiegato perché ha tenuto spento il cellulare dalle 17.45 del giorno dell'omicidio fino al mattino successivo ("ero a casa e non avevo l'adattatore"), Bossetti ha poi assicurato di non aver mai cercato sui siti porno video di tredicenni: "I miei consulenti mi hanno spiegato che certe stringhe di ricerca sono generate in automatico dal computer". Pur potendo usufruire di permessi, l'ex muratore non è mai uscito dal carcere. "Ha paura del contatto con la gente?" ha chiesto Vespa. "No, non ho paura. Rifiuto tutto perché vorrei uscire a testa alta, senza dover accettare un permesso o un beneficio. Non accetto di dover uscire per qualcosa che mi viene regalato". Bossetti ha infine ammesso che la moglie, Marita Comi, non va a trovarlo in carcere. "Mia moglie non viene più a trovarmi perché sono nate incomprensioni tra di noi. A parte la scoperta, come sapete tutti, dei tradimenti. Preferisco un chiarimento a quattr'occhi fuori dal contesto carcerario". Ora Bossetti ha un contratto di quattro ore da metalmeccanico nel carcere di Bollate ("Il lavoro è importante per un detenuto, anche per tenerlo lontano dai cattivi pensieri") e ha ribadito che i figli vanno a trovarlo regolarmente in carcere: "Mi sostengono con coraggio. Il mio cuore viene alimentato dalla loro forza. Ma nessuno può ridarmi tutti gli anni persi, io non riesco a immaginarmi un futuro".