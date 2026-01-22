Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bossetti, 'vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio'

AA

MILANO, 22 GEN - "Vorrei un incontro con i genitori della povera Yara. Guardandomi negli occhi, capirebbero che non sono l'assassino". Lo ha detto Massimo Bossetti a Porta a porta, incalzato dalle domande di Bruno Vespa. Il muratore di Mapello è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa a Brembate di Sopra e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011 a Chignolo d'Isola, nel Bergamasco. Bossetti, durante l'intervista, ha chiesto insistentemente la ripetizione del test del Dna. "Questo dato scientifico lo metto in discussione perché non mi è stata data la possibilità di poterlo ripetere. Mi dicono che l'esame è irripetibile". Dopo aver confusamente spiegato perché ha tenuto spento il cellulare dalle 17.45 del giorno dell'omicidio fino al mattino successivo ("ero a casa e non avevo l'adattatore"), Bossetti ha poi assicurato di non aver mai cercato sui siti porno video di tredicenni: "I miei consulenti mi hanno spiegato che certe stringhe di ricerca sono generate in automatico dal computer". Pur potendo usufruire di permessi, l'ex muratore non è mai uscito dal carcere. "Ha paura del contatto con la gente?" ha chiesto Vespa. "No, non ho paura. Rifiuto tutto perché vorrei uscire a testa alta, senza dover accettare un permesso o un beneficio. Non accetto di dover uscire per qualcosa che mi viene regalato". Bossetti ha infine ammesso che la moglie, Marita Comi, non va a trovarlo in carcere. "Mia moglie non viene più a trovarmi perché sono nate incomprensioni tra di noi. A parte la scoperta, come sapete tutti, dei tradimenti. Preferisco un chiarimento a quattr'occhi fuori dal contesto carcerario". Ora Bossetti ha un contratto di quattro ore da metalmeccanico nel carcere di Bollate ("Il lavoro è importante per un detenuto, anche per tenerlo lontano dai cattivi pensieri") e ha ribadito che i figli vanno a trovarlo regolarmente in carcere: "Mi sostengono con coraggio. Il mio cuore viene alimentato dalla loro forza. Ma nessuno può ridarmi tutti gli anni persi, io non riesco a immaginarmi un futuro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario