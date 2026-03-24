Bosco distrutto e legname rivenduto, danni per 37 ettari alle porte di Torino

TORINO, 24 MAR - Quattro persone sono indagate per un vasto taglio boschivo illegale all'interno del Parco della Mandria, a Venaria, alle porte di Torino. Si tratta del legale rappresentante di una ditta, due dipendenti e un dipendente pubblico. L'indagine, condotta dai carabinieri forestali e coordinata dalla procura di Torino, ha portato alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo gli accertamenti, i lavori, affidati tramite bando pubblico, si sarebbero trasformati in un disboscamento incontrollato in un'area protetta, estesa complessivamente per circa 37 campi da calcio. A fronte di un'autorizzazione per 26,36 ettari, sarebbero stati effettuati tagli abusivi su ulteriori 7,5 ettari. Dalle aree non autorizzate sarebbero state asportate oltre 4.000 tonnellate di legname, per un profitto stimato in più di 350 mila euro. Il materiale, in gran parte ridotto in cippato, sarebbe stato immesso sul mercato e destinato a impianti a biomassa, attraverso documentazione ritenuta falsa per mascherarne la provenienza. Tra le ipotesi di reato contestate figurano furto aggravato, deturpamento di area protetta e commercializzazione di legname illegale. Secondo gli inquirenti, sarebbero state inoltre fornite indicazioni progettuali non veritiere e prodotte attestazioni false per coprire gli sconfinamenti e certificare la regolare esecuzione dei lavori.