Borsa di Tokyo: record indice Nikkei, prima volta sopra quota 60.000

- TOKYO, 23 APR - In apertura la Borsa di Tokyo aggiorna il record con l'indice di riferimento Nikkei che per la prima volta supera quota 60.000, in una seduta all'insegna della volatilità, dopo l'estensione della tregua in Medio Oriente e i segnali incoraggianti che arrivano dalle trimestrali della tecnologia, e il consolidamento dei guadagni del listino Nasdaq Usa. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,50, e si rafforza leggermente sull'euro, a 186,60.