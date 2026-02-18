Borsa di Tokyo, apertura in rialzo (+0,51%)
TOKYO, 18 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni sulle misure di sostegno economico che verranno introdotte dal nuovo esecutivo guidato dalla premier Sanae Takaichi, la cui nomina sarà formalizzata oggi nel voto di entrambe le camere del Parlamento. Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,51%, a quota 56.855,87, aggiungendo 289 punti. Sul fronte dei cambi lo yen riprende vigore, trattando a 153,10 sul dollaro, e si rivaluta sull'euro, a 181,50.
