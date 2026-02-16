Giornale di Brescia
Italia e Estero

Borsa di Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%)

AA

TOKYO, 16 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi, e dopo i dati dalla crescita, seppur marginale, del Pil nel quarto trimestre. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,31%, a quota 57.116,57, con un guadagno di 174 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro, a 152,90, e anche sull'euro, un livello di 181,40.

Argomenti
TOKYO

