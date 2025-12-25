Borsa di Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,19%)

TOKYO, 25 DIC - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in lieve aumento, in una giornata contrassegnata da scambi ridotti, con gli investitori che guardano all'approvazione della legge di bilancio e le future decisioni di politica monetaria da parte della Bank of Japan (Boj). In apertura il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,19% a quota 50.439,24, aggiungendo 95 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 156,30 e sull'euro, poco sopra a 184.