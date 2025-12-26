Borsa di Tokyo, apertura in aumento (+0,39%)
TOKYO, 26 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, priva di spunti dalle piazze statunitensi ed europee, chiuse per le festività natalizie, con gli investitori che tornano sul mercato dopo le recenti correzioni. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,39% a quota 50.605,88, aggiungendo 198 punti. Sul fronte valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 155,90, e sull'euro a 183,70.
