Boric, 'cavo sottomarino tra Cile e Cina in valutazione, decide il governo Kast'

SANTIAGO DEL CILE, 24 FEB - Il presidente cileno Gabriel Boric ha chiarito che il progetto di un cavo sottomarino tra il Cile e la Cina "è in valutazione" e che la decisione finale spetterà al prossimo esecutivo guidato da José Antonio Kast. Lo ha scritto su X, intervenendo nella polemica seguita alla firma e alla successiva revoca del decreto con cui il ministro dei Trasporti Juan Carlos Muñoz aveva autorizzato, il 27 gennaio scorso, l'iniziativa presentata da China Mobile. Boric ha spiegato di aver incaricato tutte le autorità competenti di raccogliere gli elementi necessari per una decisione "fondata", sottolineando che i tempi dell'istruttoria superano il suo mandato e dovranno quindi essere gestiti dalle prossime autorità. Il capo dello Stato ha ribadito che il governo esamina progetti di questo tipo nel rispetto delle leggi, del principio di neutralità tecnologica e del multilateralismo, rivendicando il diritto del Cile a decidere come Paese sovrano in un contesto segnato da crescenti tensioni con Washington.