Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Borghi, presenteremo modifiche su riscatto lauree e finestre pensioni

AA

ROMA, 17 DIC - "In assenza di intervento immediato del governo noi sicuramente presenteremo emendamenti". Lo ha detto il senatore della Lega, relatore della manovra, Claudio Borghi replicando ai cronisti che gli chiedevano se il partito presenterà sub-emendamenti per modificare l'emendamento del governo sulle pensioni in particolare per quanto riguarda le finestre e il riscatto della laurea che, di fatto, spiega, sono "clausole di salvaguardia". "Il nostro intento è sopprimere quella parte e sostituirla con una clausola di salvaguardia comprensibile". Per quanto riguarda le coperture tecniche ipotetiche Borghi cita ad esempio l'Iva o l'Irap banche. "Credo che ci siano ampie possibilità di via libera", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario