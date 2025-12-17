Borghi, presenteremo modifiche su riscatto lauree e finestre pensioni

ROMA, 17 DIC - "In assenza di intervento immediato del governo noi sicuramente presenteremo emendamenti". Lo ha detto il senatore della Lega, relatore della manovra, Claudio Borghi replicando ai cronisti che gli chiedevano se il partito presenterà sub-emendamenti per modificare l'emendamento del governo sulle pensioni in particolare per quanto riguarda le finestre e il riscatto della laurea che, di fatto, spiega, sono "clausole di salvaguardia". "Il nostro intento è sopprimere quella parte e sostituirla con una clausola di salvaguardia comprensibile". Per quanto riguarda le coperture tecniche ipotetiche Borghi cita ad esempio l'Iva o l'Irap banche. "Credo che ci siano ampie possibilità di via libera", ha aggiunto.