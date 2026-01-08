Giornale di Brescia
Borghi (Lega), "Scostamento? Per sicurezza interna, non per militari al fronte"

ROMA, 08 GEN - "Giorgetti ha confermato ciò che aveva detto in commissione circa la procedura per un'eventuale spesa aggiuntiva in difesa: ovvero niente in bilancio, ma qualora ci fosse dovrebbe essere approvata dal Parlamento con uno scostamento, dopo la conferma che si tratta di spese esterne al patto di stabilità. Conferma che ancora non abbiamo. A noi non piace ma questo è quello che l'Ue concede: se le spese addizionali consentite sono solo per la difesa, la nostra richiesta è che siano usate per la sicurezza interna e le forze dell'ordine nelle strade, non certo per mandare militari al fronte". Lo dice, interpellato dall'ANSA, il senatore leghista Claudio Borghi. "Da qui a dire se voteremo o meno uno scostamento ce ne passa, ci sono tante cose da vedere", conclude Borghi che è stato anche uno dei relatori della manovra.

