Borghi (Lega), compromesso su decreto Ucraina, si lavora a discontinuità

ROMA, 19 DIC - "Si sta lavorando ad una discontinuità con i precedenti decreti armi. Oltre agli aiuti civili, prioritari, l'ipotesi è continuare a supportare in più modi Kiev, ma - anche tenuto conto dei colloqui di pace in corso - indirizzarsi verso l'invio di strumentazioni solo difensive come i sistemi antiaerei, a differenza di quanto è avvenuto finora. La Lega non vuole contribuire ad alimentare l'escalation bellica, ma di certo non si mette di traverso alla protezione dei civili. Serve un compromesso" come "fornire sia aiuti civili sia equipaggiamenti mirati alla difesa".Lo afferma all'ANSA Claudio Borghi, senatore leghista e componente Copasir