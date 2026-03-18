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Bora si intensifica, attese raffiche fino a 110 km/h a Trieste

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TRIESTE, 18 MAR - Nelle prossime ore la Bora, che nelle ultime ore ha soffiato con raffiche fino a 60 km/h, si intensificherà superando questa velocità sulla bassa pianura e la costa occidentale, e, nello specifico per quanto riguarda Trieste, fino a raggiungere i 100/110 km/h. Lo riporta l'allerta regionale della Protezione civile Fvg. In quota continuerà a soffiare vento forte da nordest che, valicando le Prealpi, e potrebbe generare qualche raffica di vento forte anche sui versanti meridionali e le adiacenti località di pianura. Dall'inizio dell'allerta non sono pervenute alla Sala operativa Regionale e al Nue 112 segnalazioni di disagi sul territorio, oggi però il Comune di Trieste ha deciso che molti giardini pubblici recintati saranno chiusi al pubblico, fino al miglioramento delle condizioni meteo.

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