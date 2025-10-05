Giornale di Brescia
Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste

Il molo Audace a Trieste dove la bora ha cominciato a soffiare dalla notte, secondo quanto rilevato dall'Osmer, e ha raggiunto la velocità di 103 chilometri orari. ANSA/Francesco De Filippo
AA

TRIESTE, 05 OTT - Bora sostenuta con raffiche oltre i cento chilometri orari pioggia battente e calo delle temperature. E' la situazione meteorologica a Trieste dalla notte scorsa, dopo un brusco peggioramento, previsto dalla Protezione civile che ha diffuso un bollettino con allerta gialla. Il maltempo riguarda soprattutto la fascia orientale della regione con vento forte sulla costa e che, appunto, a Trieste sta superando anche i 100 km/h. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, tuttavia sono una ventina gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per cornicioni e infissi pericolanti oppure per rami che rischiano di cadere. Sono state sospese le corse del battello Delfino Verde che collega Trieste a Sistiana. Piogge intense nelle zone Isontino, fascia lagunare, Carso con possibili mareggiate tra Grado e Lignano.

Argomenti
TRIESTE

  3. Ricarica la pagina se necessario