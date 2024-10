Bora a Trieste, sospesa la partenza di una nave passeggeri

TRIESTE, 03 OTT - Giornata di intensa attività per la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Trieste. A seguito dell'arrivo della bora, diverse navi hanno dovuto servirsi dei servizi tecnico nautici portuali "rinforzati", per assicurare la regolarità delle operazioni commerciali. In particolare, rende noto la direzione marittima, si è dovuta sospendere la manovra di partenza della nave passeggeri ormeggiata all'accosto 29 della stazione marittima. Per garantire la sicurezza della nave, dei passeggeri e delle infrastrutture portuali, nonostante vari tentativi di effettuare la manovra di partenza con quattro rimorchiatori, si è deciso di lasciare la nave all'ormeggio, "in piena condizione di sicurezza - spiega la direzione marittima - in attesa del calo del vento". La Guardia costiera di Trieste, tramite la sala operativa e i sistemi di monitoraggio navale attivi h24 "continua a vigilare sulle condizioni e sulla sicurezza delle navi in porto e in rada, per garantire la sicurezza e l'operatività commerciale dello scalo marittimo".