Boom stranieri a Natale in Italia, 4 milioni arrivi aeroportuali

ROMA, 04 DIC - Vacanze italiane per gli stranieri, specialmente a Natale e Capodanno. Secondo le ultime stime Enit che l'ANSA pubblica in anteprima risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro (a questi viaggiatori si aggiungeranno poi coloro in arrivo con altri vettori). Numerosi anche gli italiani che già hanno prenotato un volo per spostamenti interni, oltre 400 mila. Nel dettaglio, a dicembre saranno 2,4 milioni gli arrivi aeroportuali dall'estero, registrando così una crescita pari al 6,1% rispetto al Natale 2024; trend di crescita che proseguirà anche a gennaio 2026 quando si contano già 1,9 milioni di arrivi prenotati negli scali italiani (+4,4% in confronto a gennaio '25). Risultati che posizionano l'Italia davanti a realtà quali Francia e Turchia, seconda solo alla Spagna. L'Ufficio Statistica del ministero del Turismo scatta la fotografia di un'Italia che, all'insegna di una saturazione Online Travel Agencies media nazionale del 35,7% tra il 1 dicembre 2025 e l'11 gennaio 2026, si dimostra policentrica e diversificata per le imminenti festività invernali: la montagna traina la domanda di fine anno, con un tasso di prenotazione pari al 46,6%, grazie soprattutto alla performance di Trentino-Alto Adige (48,36%), Valle d'Aosta (45,7%) e Umbria (40,18%); le città d'arte e le grandi Regioni culturali - su tutte Lazio (oltre 1,6 milioni di prenotazioni), Lombardia e Veneto (oltre 1 milione) - restano essenziali per i volumi; il Sud guadagna terreno, mostrando segnali di consolidamento, segnatamente con Calabria (+6,7% del tasso di saturazione Online Travel Agencies sullo stesso periodo del 2024), Molise (+5,7%) e Basilicata (+4,2%) che guidano la crescita e il riequilibrio dei flussi. Tra i principali mercati che scelgono di trascorrere Natale e Capodanno in Italia, svettano Spagna (611 mila arrivi aeroportuali), Regno Unito (circa 585 mila), Francia (328 mila) e Germania (308 mila). Crescono, inoltre, gli arrivi da Polonia, Albania, Romania, Paesi Bassi e Belgio. Tra le grandi mete prescelte dominano Milano (1,6 milioni di arrivi negli scali cittadini) e Roma (1,2), seguite poi da Venezia (quasi mezzo milione di arrivi), Napoli e Bologna.