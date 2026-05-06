Boom di richieste per adottare i pavoni che invadono Punta Marina

BOLOGNA, 06 MAG - Da anni Punta Marina, frazione di Ravenna, "lotta" con una colonia di pavoni che via via è cresciuta a dismisura, tanto da far parlare di vera e propria "invasione" e da riaccendere negli ultimi giorni, complici nuove proteste dei residenti, i riflettori nazionali. E ora è boom di richieste per adottarli, da privati, ma non solo. "Il giardino zoologico Safari Ravenna è disposto ad accogliere 20 pavoni: 15 maschi e 5 femmine all'interno della sua area pedonale", è l'offerta del parco zoologico a pochi passi da Mirabilandia riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino. Il Safari, noto per il recupero di altri animali in difficoltà, si offre di ospitare una parte dei pavoni di Punta Marina. La colonia di volatili oggi, secondo le stime della polizia provinciale, conterebbe circa 100-120 esemplari. Per accogliere i pavoni, Safari Ravenna chiede alle istituzioni di occuparsi della cattura degli esemplari, di munirli di microchip per il tracciamento e che si facciano carico del trasferimento. La presenza dei pavoni a Punta Marina è attestata da almeno 12 anni. Nel 2014, se ne stimavano una decina che per lo più stazionavano nella pineta attorno all'ex colonia dell'Aeronautica Militare. Con gli anni si sono moltiplicati e con il lockdown del 2020, tuttavia, hanno preso l'abitudine di vivere e girare per le vie della località, dormendo sui pini domestici e stazionando sui tetti delle abitazioni. Nel 2022 si occupò di loro pure la stampa estera. Nonostante la bellezza degli animali, diversi residenti lamentano problemi a dormire a causa dei richiami, danni ai coppi sui tetti, infiltrazioni, guano all'interno delle loro proprietà, giardini mangiati e auto sbeccate dai volatili. Il Comune spiega che tutte le proposte saranno vagliate, ma intanto si deve procedere a un censimento, entro maggio, anche con l'ausilio di droni. Intanto a Punta Marina dopo i servizi televisivi degli ultimi giorni, tra serietà e ironia, è cresciuto pure un nuovo turismo di gente che arriva da fuori solo "per fotografarli".