Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma, 'sempre vigile'

ROMA, 01 DIC - E' stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri Emma Bonino, arrivata nella serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito di Roma. Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia. Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili ed è sempre stata vigile". Emma Bonino è stata trasferita alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri per "garantire un setting appropriato", lo riferiscono dalla Asl Roma 1.