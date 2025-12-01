Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma, 'sempre vigile'

AA

ROMA, 01 DIC - E' stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri Emma Bonino, arrivata nella serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito di Roma. Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia. Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili ed è sempre stata vigile". Emma Bonino è stata trasferita alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri per "garantire un setting appropriato", lo riferiscono dalla Asl Roma 1.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario