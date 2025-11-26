Giornale di Brescia
Bongiorno, su ddl stupro saranno auditi solo tecnici

ROMA, 26 NOV - "Ho già dato il termine per lunedì per indicare gli esperti da audire. Ho chiesto ai gruppi che non vengano sentite persone che non sono esperte, quindi voglio tecnici. In secondo luogo è vietato superare il numero di due per gruppo. Sarà un breve ciclo di audizioni di esperti". Lo ha detto parlando con i giornalisti in Senato la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, a proposito del ddl sul consenso nei reati di stupro.

ROMA

