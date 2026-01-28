Giornale di Brescia
Bongiorno, Schlein rilegga il testo e non perda questa occasione

ROMA, 28 GEN - "Fuori da ogni polemica, invito Elly Schlein a rileggere il testo con attenzione e animo sgombro da pregiudizi. Si renderà senz'altro conto di come questa norma costituisca una svolta in tema di violenza sulle donne: per la prima volta nella storia, le sanzioni vengono notevolmente inasprite e si attribuisce un ruolo centrale alla volontà della donna. Non vi è alcuna inversione dell'onere della prova, come forse le è stato erroneamente riferito, soltanto tutela a 360 gradi per le donne. Sarebbe davvero importante che Elly Schlein non perdesse l'occasione di votare questa riforma". Così la presidente della Commissione Giustizia del Senato e relatrice del ddl stupri Giulia Bongiorno (Lega).

