Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bongiorno, il mio testo garantisce tutela della vittima e della difesa

AA

ROMA, 22 GEN - "La norma garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell'imputato". Così la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, in merito al ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. "Innanzitutto la nuova norma - afferma Bongiorno - mette al centro la tutela della donna, sottolineando che ogni atto contro il consenso della vittima è violenza sessuale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario