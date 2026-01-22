Bongiorno, il mio testo garantisce tutela della vittima e della difesa

ROMA, 22 GEN - "La norma garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell'imputato". Così la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, in merito al ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. "Innanzitutto la nuova norma - afferma Bongiorno - mette al centro la tutela della donna, sottolineando che ogni atto contro il consenso della vittima è violenza sessuale".