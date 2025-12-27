Bonelli,contrastare terrorismo ma non criminalizzare chi in piazza per Palestina

ROMA, 27 DIC - "Il terrorismo va sempre contrastato in ogni sua forma: lo abbiamo fatto ieri condannando Hamas e chiediamo che oggi la magistratura faccia piena chiarezza su questa vicenda. Ma la destra la smetta di fare una propaganda indecente". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde "I crimini contro l'umanità commessi dal governo Netanyahu sono sotto gli occhi di tutti: oltre 70.000 persone uccise, donne e bambini tra le vittime, ospedali bombardati, Gaza rasa al suolo. Crimini che non saranno dimenticati, così come non potrà essere dimenticato il ruolo inaccettabile e intollerabile del governo italiano, che ha continuato a vendere armi, a fornire cooperazione economica e a sostenere chi si è macchiato di questi gravissimi crimini contro l'umanità. Nessuno può permettersi di criminalizzare milioni di persone scese in piazza in questi mesi per dire stop allo sterminio del popolo palestinese, attraverso l'orribile equazione secondo cui chi manifesta per la pace sarebbe amico dei terroristi. Chi fa oggi questa operazione lo fa per offrire un alibi a chi ha invece commesso crimini contro l'umanità, come il governo Netanyahu", conclude.