Bonelli (Avs), è assolutamente necessario che Meloni torni in Aula

ROMA, 15 MAR - "Dopo l'intensificarsi degli attacchi, come quello odierno - fortunatamente senza vittime - ad una base dove erano di stanza anche militari italiani, ribadiamo a Meloni che va respinta la richiesta di Trump di intervenire nella guerra assieme a lui per la difesa dello stretto di Hormuz". Lo ha detto il leader di Avs Angelo Bonelli. "Io penso che vadano prese tutte le misure per garantire l'incolumità del personale militare e, dove ci fosse, civile" nelle aree a rischio. "Meloni - ha aggiunto - è stata troppa omissiva nel suo ultimo intervento in Aula perché si è limitata a dire che l'Italia non entrerà in guerra e non ha condannato l'intervento militare di Israele e Usa. Visto l'aggravarsi della situazione, alla luce delle richiesta di Trump, è assolutamente" necessario che la premier "torni in Parlamento", ha concluso.