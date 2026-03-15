Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bonelli (Avs), è assolutamente necessario che Meloni torni in Aula

AA

ROMA, 15 MAR - "Dopo l'intensificarsi degli attacchi, come quello odierno - fortunatamente senza vittime - ad una base dove erano di stanza anche militari italiani, ribadiamo a Meloni che va respinta la richiesta di Trump di intervenire nella guerra assieme a lui per la difesa dello stretto di Hormuz". Lo ha detto il leader di Avs Angelo Bonelli. "Io penso che vadano prese tutte le misure per garantire l'incolumità del personale militare e, dove ci fosse, civile" nelle aree a rischio. "Meloni - ha aggiunto - è stata troppa omissiva nel suo ultimo intervento in Aula perché si è limitata a dire che l'Italia non entrerà in guerra e non ha condannato l'intervento militare di Israele e Usa. Visto l'aggravarsi della situazione, alla luce delle richiesta di Trump, è assolutamente" necessario che la premier "torni in Parlamento", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario