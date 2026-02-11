Bondi, 'in corso le indagini relative a Epstein'

NEW YORK, 11 FEB - Il Dipartimento di Giustizia ha in corso indagini relative a Jeffrey Epstein. Lo ha detto la ministra della Giustizia Pam Bondi, augurandosi che Ghislaine Maxwell "muoia in prigione". Apparendo in Congresso nei giorni scorsi, la complice di Epstein ha dichiarato che avrebbe parlato e raccontato la sua verità solo se Donald Trump le avesse concesso la grazia. Il presidente non si è ancora pronunciato. "Abbiamo indagini in corso", ha assicurato Bondi rispondendo al deputato repubblicano Chip Roy che le chiedeva se ci sarebbero state incriminazioni per i legami con Epstein. Non è chiaro se il riferimento di Bondi sia al lavoro che sta svolgendo l'ufficio del procuratore di New York, dove Jay Clayton è stato incaricato di supervisionare le indagini sui legami fra Epstein ed alcuni esponenti del partito democratico. La ministra della Giustizia non ha poi preso posizione sulle polemiche sul segretario al Commercio Howard Lutnick, di cui molti hanno chiesto le dimissioni dopo le ultime rilevazioni sui suoi rapporti con Epstein, inclusa la sua visita sull'isola del pedofilo. "Il segretario Lutnick ha già risposto per conto suo", si è limitata a dire Bondi.