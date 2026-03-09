Bombardieri, 'denunciare i mafiosi, non sempre l' imprenditore è vittima'

NOVARA, 09 MAR - "La denuncia è l'unico strumento per gli imprenditori onesti di affrancarsi dalle pressioni criminali. Certo non sempre l'imprenditore è vittima. Bisogna dire che vi sono imprenditori che si rivolgono alla criminalità perché conviene. Ad esempio per lo smaltimento di rifiuti. Bisogna contrastare certe mentalità. Non vi sono Regioni esenti dal fenomeno ndrangheta che è globale". Sono parole del procuratore capo di Torino, Giovanni Bombardieri, intervenuto al convegno 'Piemonte libero dalle mafie - Conoscere e contrastare il fenomeno mafioso', organizzato dal Consiglio regionale questa mattina nel Campus dell'Università del Piemonte orientale a Novara. "La 'ndrangheta in Piemonte - ha detto Bombardieri - c'è dagli anni Sessanta. Come ha ben detto questa mattina il sindaco di Novara, opera dove c'è sviluppo economico".