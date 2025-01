Bomba d'acqua Firenze, soccorsa persona in sottopasso allagato

FIRENZE, 28 GEN - Una persona rimasta bloccata con l'auto è stata soccorsa dai vigili del fuoco a Firenze nel sottopasso allagato di via Mariti, lo snodo di traffico che collega i quartieri nord della città, fra cui le zone di Rifredi e Careggi con Novoli. Questo tratto di strada è stato chiuso al traffico. Via Mariti è uno snodo di traffico decisivo per i flussi verso l'ospedale di Careggi e l'intero quartiere di Rifredi. Il sottopasso scorre sotto la ferrovia. Sul posto pattuglie della polizia municipale che deviano il traffico su percorsi alternativi. La protezione civile opera per svuotare il tratto. Disagi analoghi nella zona degli ospedali, in particolare per gli allagamenti della viabilità circostante fra cui via Cosimo Il Vecchio. Sul lato opposto delle Cure, problemi in via San marco Vecchio. Allagamento anche nel sottopasso in via Circondaria.