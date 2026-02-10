Bomba carta sotto auto in centro a Cassino, indaga la Polizia

CASSINO, 10 FEB - Un avvertimento legato al mondo della droga: viaggiano in questa direzione le indagini della Polizia di Stato sulla bomba carta fatta esplodere nel primo pomeriggio di oggi a Cassino. L'ordigno, confezionato in modo artigianale, è stato posizionato sotto una Lancia Ypsilon parcheggiata nel piazzale di un condominio di edilizia popolare nei pressi di Via degli Eroi a ridosso del centro cittadino. L'esplosione ha richiamato l'attenzione di tutti i residenti della zona. Ha danneggiato parzialmente la parte sottostante dell'auto e lo sportello nel lato passeggero. L'auto appartiene ad un 40enne già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato ed i Carabinieri. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del vicequestore Flavio Genovesi, coordinati dal sostituto procuratore Albino Palmieri. Hanno ascoltato i testimoni ed acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dai quali sono emersi alcuni elementi che stanno dando un indirizzo preciso agli inquirenti. Si stanno valutando anche eventuali collegamenti con gli altri episodi analoghi avvenuti in città negli ultimi mesi. La scorsa settimana il prefetto di Frosinone aveva annunciato l'avvio dell'iter per l'utilizzo dell'Esercito nelle strade della città.