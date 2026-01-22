Giornale di Brescia
Bomba carta esplode davanti casa consigliera comunale nel Foggiano

SAN SEVERO, 22 GEN - Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, davanti all'abitazione della consigliera comunale di San Severo (Foggia) Anna Maria Damone, appartenente al gruppo politico Con e medico della struttura di Nefrologia e dialisi dell'ospedale cittadino. Damone, al momento dell'esplosione, era in casa con il marito e i suoi due figli. Nessuno è rimasto ferito ma il boato ha spaventato tutti i residenti nella zona. La bomba ha inoltre danneggiato due auto parcheggiate nei pressi e non di proprietà della consigliera. Indagano i carabinieri.

SAN SEVERO

