Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bolzano, Longo (FdI) eletta presidente del Consiglio comunale

AA

BOLZANO, 19 NOV - Antonella Longo di Fratelli d'Italia è stata eletta, ieri sera, presidente del Consiglio comunale di Bolzano. Il capoluogo altoatesino viene guidato da una maggioranza Svp-centrodestra. Il subentro si era reso necessario dopo le dimissioni di Carlo Vettori di Forza Italia, accusato dalla moglie di maltrattamenti. Vettori, che su disposizione del Gip attualmente deve portare il braccialetto elettronico, è tuttora consigliere comunale, ma ieri non ha partecipato alla seduta "per motivi di lavoro". Longo ha ricevuto 23 voti su 37 presenti, mentre alla candidata dell'opposizione, Monica Bonomini del Pd, sono andati 18 voti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario