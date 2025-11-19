Bolzano, Longo (FdI) eletta presidente del Consiglio comunale

BOLZANO, 19 NOV - Antonella Longo di Fratelli d'Italia è stata eletta, ieri sera, presidente del Consiglio comunale di Bolzano. Il capoluogo altoatesino viene guidato da una maggioranza Svp-centrodestra. Il subentro si era reso necessario dopo le dimissioni di Carlo Vettori di Forza Italia, accusato dalla moglie di maltrattamenti. Vettori, che su disposizione del Gip attualmente deve portare il braccialetto elettronico, è tuttora consigliere comunale, ma ieri non ha partecipato alla seduta "per motivi di lavoro". Longo ha ricevuto 23 voti su 37 presenti, mentre alla candidata dell'opposizione, Monica Bonomini del Pd, sono andati 18 voti.