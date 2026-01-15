Bolsonaro trasferito nel carcere di Papudinha

BRASILIA, 15 GEN - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasferito oggi dalla sede della Polizia federale del Distretto federale al 19° Battaglione della Polizia militare, noto come Papudinha, all'interno del complesso penitenziario di Papuda, a Brasilia. Lo ha comunicato la Corte suprema verde-oro (Stf), precisando che il provvedimento è stato disposto dal giudice Alexandre de Moraes, incaricato dell'esecuzione della pena a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato inflitta a Bolsonaro. Secondo quanto riferito dai principali media brasiliani, Bolsonaro sarà detenuto in una sala di Stato maggiore, una struttura riservata con capienza fino a quattro persone che sarà utilizzata esclusivamente da lui. La sistemazione è analoga a quella in cui sono reclusi l'ex ministro della Giustizia del suo governo, Anderson Torres, e l'ex direttore della Polizia stradale brasiliana, Silvinei Vasques. Moraes ha inoltre stabilito che Bolsonaro possa beneficiare di "assistenza integrale, 24 ore su 24, da parte dei medici privati precedentemente registrati", senza necessità di autorizzazione preventiva, e ha autorizzato il trasferimento immediato in ospedale in caso di urgenza, con l'obbligo di comunicazione alla Corte suprema. Sono state autorizzate anche sedute di fisioterapia, visite familiari settimanali e assistenza religiosa.