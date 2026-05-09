Bolsonaro ricorre alla Corte suprema per far annullare la sua condanna

BRASILIA, 09 MAG - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha presentato un ricorso straordinario alla Corte suprema (Stf) per ottenere l'annullamento della sua condanna a 27 anni di carcere per il suo ruolo nel complotto golpista volto a impedire l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva dopo le elezioni del 2022. Il team legale dell'ex leader di destra, condannato lo scorso settembre e agli arresti domiciliari da marzo per motivi di salute, ha richiesto una "revisione penale", sostenendo che vi sia stato un "errore giudiziario" nel procedimento che ha portato alla sentenza, emessa dalla Prima sezione della Stf. Il ricorso è stato presentato lo stesso giorno in cui il Congresso ha approvato una legge che riduce le pene per coloro che sono stati condannati per aver partecipato al tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2023, quando sostenitori radicali dell'ex capitano dell'esercito depredarono le sedi dei tre poteri a Brasilia. Gli avvocati sostengono che, in quanto ex presidente, Bolsonaro avrebbe dovuto essere processato dalla Corte in seduta plenaria e non da una delle sue sezioni. Mettono poi in discussione la validità di alcune testimonianze e affermano che la difesa non ha avuto pieno accesso alle prove raccolte dagli inquirenti.