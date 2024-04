Bolsonaro, 'io presidente grazie alla libertà di espressione'

RIO DE JANEIRO, 21 APR - In un discorso davanti a migliaia di persone a Rio de Janeiro, l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato che è stato "grazie alla libertà di espressione" che è diventato presidente della Repubblica. E che ora sta affrontando la reazione di "un sistema" che non ha gradito i suoi quattro anni di governo e per questo ha iniziato a "lavorare contro questa libertà". "Grazie a questo è arrivato alla presidenza della Repubblica qualcuno fuori dal sistema", ha detto mostrando un cellulare nella sua mano. "Senza questo, con la censura, con discriminazione, hanno riportato sulla scena del crimine il più grande ladro della storia del Brasile", ha aggiunto riferendosi al suo successore, l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva. In tono duro, l'ex leader di destra ha poi affermato che i suoi rivali "vogliono la dittatura, con il controllo dei social e la censura di coloro che non sono d'accordo".