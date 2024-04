Bologna città 30, dopo tre mesi continua il calo di incidenti

BOLOGNA, 18 APR - Nei primi tre mesi di Bologna Città 30 (15 gennaio - 14 aprile 2024), sulle strade urbane della città gli incidenti totali sono calati del 14,5% e gli incidenti con feriti del 13,4%. I dati sono stati diffusi dal Comune. Si sono verificati in totale 626 incidenti, di cui 1 mortale, 426 incidenti con feriti (che hanno provocato 527 persone ferite), 4 con feriti in prognosi riservata e 195 incidenti senza feriti. Nelle stesse settimane dell'anno scorso (16 gennaio - 16 aprile 2023) gli incidenti erano stati in totale 732, di cui 3 mortali, 492 incidenti con feriti (che avevano provocato 603 persone ferite), 2 con feriti in prognosi riservata e 235 senza feriti. In termini percentuali c'è stato un calo del 12,6% di persone ferite (che corrisponde a 76 persone in meno rispetto allo scorso anno), -17% di incidenti senza feriti, due incidenti mortali in meno e 2 incidenti con feriti in prognosi riservata in più. Il calo di pedoni coinvolti in incidenti è del 14,7%. "Tutti gli indicatori continuano a essere in calo anche nel terzo mese di Città 30 - ha detto l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli - La percentuale di riduzione di persone ferite è invece inferiore rispetto ai mesi precedenti (quando aveva toccato il -19%) a causa dell'andamento delle ultime due settimane. Dalla prossima settimana rafforzeremo l'attività di controllo e sanzionamento della polizia locale anche aumentando il numero di strade interessate". Orioli ha poi aggiunto che per sensibilizzare "sono già in corso di affissione più di 300 nuovi manifesti della campagna 'Più piano, più sicuro', mentre per moderare la velocità stanno proseguendo diversi cantieri e interventi di ridisegno stradale".