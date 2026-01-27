Bologna 30: vittime diminuite del 43,6% e 709 incidenti in meno

BOLOGNA, 27 GEN - Calo delle vittime sulle strade, passate da 39 a 22, con una flessione del 43,6%, diminuzione degli incidenti del -12,5% (709 in meno), e anche delle persone ferite (-7,2%). Sono alcuni dei numeri del report 2025 su Bologna Città 30, realizzato dal Comune di Bologna, che mette a confronto il primo biennio di applicazione della misura (2024-2025) con quello precedente (2022-2023). Secondo i dati della Polizia Locale, inoltre, solo nel 2025 i decessi sono stati 12 (contro una media pre-Città 30 di 19,5). Un dato significativo riguarda la localizzazione dei sinistri: dei 12 incidenti mortali registrati lo scorso anno, infatti, 9 sono avvenuti su strade dove il limite è rimasto a 50 km/h. Calano anche gli interventi del 118 in "codice rosso", diminuiti del 22,2%. Sul fronte economico, il Comune stima un risparmio di circa 66 milioni di euro in termini di costi sociali legati all'incidentalità. Il provvedimento, poi, ha inciso anche sulle abitudini di mobilità: i flussi di traffico veicolare sono scesi del 9%, mentre l'uso della bicicletta è cresciuto del 19%. La centralina Arpae di Porta San Felice, poi, ha rilevato un calo del 24,4% dei livelli di biossido di azoto (NO2). Nonostante il trend positivo, l'amministrazione segnala un aumento delle persone in prognosi riservata (+84%) e dei ciclisti coinvolti in incidenti (+20%).