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Bolivia: scontri a La Paz, polizia disperde protesta dei maestri

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LA PAZ, 22 APR - Tensione nella capitale della Bolivia, dove una protesta di insegnanti è sfociata in scontri con la polizia nel centro di La Paz. Un gruppo di docenti urbani è riuscito a raggiungere Plaza Murillo, sede dei principali palazzi istituzionali, chiedendo aumenti salariali e maggiori risorse per il settore educativo. Le forze dell'ordine sono intervenute con gas lacrimogeni e hanno disperso i manifestanti, allontanandoli con la forza tra momenti di tensione e tafferugli. Secondo le prime segnalazioni, episodi di aggressione avrebbero coinvolto anche alcuni giornalisti presenti, riporta il sito del quotidiano El Deber. I docenti denunciano di aver manifestato pacificamente per la terza volta, chiedendo anche più fondi pubblici e nuove assunzioni nel sistema scolastico. La protesta riaccende il confronto sociale in un momento già delicato per il Paese andino a causa della crisi dei carburanti.

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