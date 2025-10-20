Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

epaselect epa12465641 Presidential candidate for Bolivia's Christian Democratic Party (PDC), Rodrigo Paz (R), embraces a supporter at a polling station during the second round of elections to choose the president and vice president in La Paz, Bolivia, 19 October 2025. Bolivians will decide their president in a runoff between right-wing candidate Jorge Tuto Quiroga and centrist Rodrigo Paz. EPA/GABRIEL MARQUEZ
epaselect epa12465641 Presidential candidate for Bolivia's Christian Democratic Party (PDC), Rodrigo Paz (R), embraces a supporter at a polling station during the second round of elections to choose the president and vice president in La Paz, Bolivia, 19 October 2025. Bolivians will decide their president in a runoff between right-wing candidate Jorge Tuto Quiroga and centrist Rodrigo Paz. EPA/GABRIEL MARQUEZ
AA

ROMA, 20 OTT - Il senatore Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti. Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il 54,54% dei consensi, mentre l'ex presidente Jorge Quiroga (in carica dal 2001 al 2002), candidato dell'alleanza di destra Libertà e Democrazia, si è fermato al 45,46%. Il presidente del Tribunale elettorale, Oscar Hassenteufel, ha dichiarato che, sebbene i dati siano ancora provvisori, "la tendenza è ormai irreversibile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario