Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

ROMA, 20 OTT - Il senatore Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti. Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il 54,54% dei consensi, mentre l'ex presidente Jorge Quiroga (in carica dal 2001 al 2002), candidato dell'alleanza di destra Libertà e Democrazia, si è fermato al 45,46%. Il presidente del Tribunale elettorale, Oscar Hassenteufel, ha dichiarato che, sebbene i dati siano ancora provvisori, "la tendenza è ormai irreversibile".